فقد فقدت طائرة بوينغ من طراز 757 تشغلها شركة دلتا إيرلاينز عجلة مقدمة الطائرة أثناء الاستعداد للإقلاع من أتلانتا، ما قد يخلق المزيد من عدم اليقين حول واحدة من أكبر الشركات المصنعة في البلاد بعد سلسلة مثيرة للقلق من الحوادث التي تعرضها لها طائراتها.

رحلة دلتا رقم 982 المتجهة إلى بوغوتا في كولومبيا كانت تتحرك على المدرج للإقلاع من مطار هارتسفيلد غاكسون أتلانتا الدولي، عندما وقع الحادث الساعة 11:15 صباح السبت، وفقا لهيئة الطيران الفيدرالي التي تحقق في الواقعة.

لم يصب أحد، وفق ما أكده متحدث باسم دلتا للأسوشيتدبرس، وأشار إلى أن الطائرة دخلت الصيانة في اليوم التالي.

وفقا لبيانات الشركة، كان 172 راكبا وطياران و4 من الطاقم على متن الطائرة.

وفي محاولة من "اقتصاد سكاي نيوز عربية" للحصول على تعليق من شركة بوينغ حول التطورات الأخيرة التي تعرضت لها الشركة، أكدت الشركة الأميركية عدم قدرتها على تقديم تفاصيل إضافية حاليا في ظل وجود تحقيقات جارية من قبل المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة.

كانت بوينغ التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها قد أنهت إنتاج الطائرات 757 منذ نحو 20 عاما.

المصائب تتوالى

وقعت سلسلة من الحوادث التي تتضمن طائرات بوينغ خلال السنوات الأخيرة، كان من بينها حادثان لطائرات ماكس8 في إندونيسيا وإثيوبيا، أسفرا عن مصرع كل الموجودين على متنهما، وكان عددهم 346 شخصا في 2018 و2019 على الترتيب.

في بداية الشهر الجاري، انفجر باب وخلع على متن طائرة 737 ماكس 9 لطيران ألاسكا على ارتفاع 4900 متر فوق اوريغون، ما ترك فجوة في جانب الطائرة. منذ ذلك الوقت، أبلغت شركة طيران لاسكا وشركة يونايتد عن العثور على براغي مفككة ومشكلات أخرى في أبواب عدد غير محدد من الطائرات من ذات الطراز.

وردا على سؤال حول قلق المسافرين من السفر على متن طائرات الشركة، شدد الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز، على أن الشركة "لا ترسل طائرات في الهواء لا تثق بها بنسبة 100 بالمئة".

وكان الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون، في واشنطن العاصمة الأربعاء للقاء نواب ومشرعين بسبب سلامة الطائرات ماكس9.

منع زيادة إنتاج ماكس 737

في قرار جديد ضد بوينغ، منعت إدارة الطيران الأميركية من زيادة إنتاج ماكس 737 في حين سمحوا بتمهيد الطريق لنسخة من الطراز الذي كان متورطاً فيما يشبه كارثة سابقة بالتحليق مجدداً.

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها أبلغت "بوينغ" بأنها لن تسمح بأي زيادات أخرى في الإنتاج، وفقا لبيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، وافقت الإدارة على إجراءات التفتيش التي يجب على شركات الطيران القيام بها حتى تستأنف طائرات "737 ماكس" رحلاتها بعد أن أوقفتها الوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري.

يذكر أن بوينغ كانت تعتزم رفع إنتاجها من 31 إلى 38 طائرة شهرياً، ووضعت خطة لتسليم حوالي 450 طائرة من ذات الطراز هذا العام.

برنامج فحص يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس

في سياق متصل، أقرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز، وفق ما ذكر مسؤولون.

ومع إعلان الوكالة الأميركية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة بوينغ 737 ماكس 9، أصدرت شركة طيران يونايتد إيرلاينز بيانا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق اعتبارا من الأحد.

وقال توبي إنكفيست كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد "سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه".

ويعد إعلان إدارة الطيران الفدرالية خطوة هامة اثر وقفها 171 طائرة من طراز ماكس 9 ردا على حادث 5 يناير الذي تعرضت له طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز.

وطائرات 737 ماكس الممنوعة من التحليق تتمتع بنفس تكوين طائرة شركة آلاسكا التي انفصل لوح عن جسمها معرضا الركاب للهواء ما استدعى هبوطا اضطراريا.

وعثر شخص على اللوح الذي يستخدم لملء الفراغ في مخرج طوارئ يقع في الجزء الأوسط من الطائرة في حديقة منزله في مدينة بورتلاند بولاية اوريغون.

ولم يصب أحد في الحادث، لكن مفتشي السلامة قالوا إنه كان من الممكن أن يكون كارثيا.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنه بموجب برنامج "الصيانة المعززة" الذي أقرته، ستقوم شركات الطيران بفحص براغي محددة إضافة غلى عمليات تفتيش بصرية ومعالجة "أي ضرر أو ظروف غير طبيعية".

وقالت الوكالة إن الفحص سيضمن أن أجزاء الطائرة "تتوافق مع التصميم الأصلي الذي يكون آمنا للتشغيل"، مضيفة "لن يتم تشغيل هذه الطائرة حتى تكتمل هذه العملية ويتم تأكيد التوافق مع التصميم الأصلي".