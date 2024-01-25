وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0828 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وينصب اهتمام المستثمرين على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة والذي يصدر في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المستوى الحالي البالغ أربعة بالمئة.

كما يتوقع المتعاملون خفضا بنحو 130 نقطة أساس هذا العام، بعد توقعهم قبل أسبوعين تقريبا خفضا بنحو 150 نقطة أساس.

وارتفع سهم نوكيا بنسبة 6.2 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح التشغيلية لشركة معدات الاتصالات الفنلندية التوقعات في الربع الرابع.

وتراجع قطاع المقرضين الأوروبيين 0.9 بالمئة.

وأدى خفض دويتشه بنك تصنيف بنك يوني كريديت الإيطالي لزيادة خسائر القطاع مع انخفاض السهم 1.3 بالمئة.