وقال البنك في بيان إن الأرباح في 2023 ارتفعت إلى 21.5 مليار درهم (حوالي 5.85 مليار دولار) من 13 مليارا في العام السابق، بينما نما إجمالي الأصول 16 بالمئة إلى 863 مليار درهم.

كما ارتفعت أرباح الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 فلسا بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة الأرباح عن العام السابق.

وساهمت ميزانية البنك القوية في دعم اقتصاد الإمارات عبر تقديم 70 مليار دولار من القروض للشركات، كما عززت بقوة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:

"حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح على الإطلاق بلغت 21.5 مليار درهم في عام2023، مما يعكس الاقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة.

لقد سخّر بنك الإمارات دبي الوطني ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو االقتصادي في دولة الإمارات، حيث قدّم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

باعتبارنا بنك رائد في المنطقة، فقد كان من دواعي فخرنا بأن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28)، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بعام الاستدامة في دولة الإمارات.

كما قمنا بنشر إطار التمويل المستدام الخاص بنا، وتمكنا من إصدار أكبر سندات خضراء على الإطالق من بنك إقليمي، والتزمنا بتحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التوقيع على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً"، والتوقيع كذلك على "تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين: في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، فإننا نقترح توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، واحتفالا بالذكرى الستين لتأسيس المجموعة، فإننا نقترح إضافة بقيمة 20 فلس، لتتضاعف بذلك قيمة التوزيعات النقدية وتصل إلى 120 فلس للسهم الواحد.

من جانبه، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وأضاف قائلا: "كما أدى ارتفاع الدخل وانخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم، كما ساهمت القروض الجديدة المقدمة للشركات بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18 بالمئة في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19 بالمئة مع استمرارنجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي.

وعزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 82 مليار درهم، من ضمنها 30 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وذلك رغم ارتفاع الفائدة، بحسب تصريحات القاسم.

وارتفعت أسهم الإمارات دبي الوطني في مستهل تعاملات الخميس بنحو 1.9 بالمئة إلى 18.90 درهم، عند الساعة 1100 بتوقيت دبي، وكان السهم قد قفز في مستهل الجلسة لأعلى مستوى عند 19.5 وبنسبة ارتفاع بنحو 5 بالمئة، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.