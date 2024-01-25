وفيما يلي أهم النتائج الرئيسية للشركة :

ربحية السهم: 71 سنتا مقابل التوقعات عند 74 سنتا بحسب LSEG، المعروفة سابقًا باسم Refinitiv.

الإيرادات: 25.17 مليار دولار مقابل التوقعات عند 25.6 مليار دولار بحسب LSEG.

وقالت الشركة إن إجمالي الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 3 بالمئة إلى 25.17 مليار دولار، بالمقارنة مع 24.3 مليار دولار كانت قد سجلتها في الربع المماثل من العام 2022.

وجاء هامش التشغيل للربع الأخير منخفضا بنسبة 8.2 بالمئة من 16 بالمئة في الربع المماثل له من العام الماضي وأعلى قليلاً من 7.6 بالمئة في الربع السابق.

يعود النمو الضعيف في إيرادات السيارات جزئيًا إلى انخفاض متوسط سعر البيع بعد تخفيضات حادة في الأسعار حول العالم في النصف الثاني من العام.

تضاعف صافي الدخل للربع الرابع بأكثر من الضعف ليصل إلى 7.9 مليار دولار، أو 2.27 دولار للسهم، مقابل 3.7 مليار دولار، أو 1.07 دولار للسهم، في الربع المماثل من 2022. ويعود الارتفاع بشكل أساسي إلى مكسب ضريبي غير نقدي لمرة واحدة بقيمة 5.9 مليار دولار.

وقالت تسلا في عرضها التقديمي للمستثمرين إن نمو حجم المركبات في عام 2024 "قد يكون أقل بشكل ملحوظ" عن معدل نمو العام الماضي حيث تعمل الشركة على إطلاق "سيارتها من الجيل التالي" في تكساس.

وحذرت الشركة المستثمرين من أنها "تقع حاليًا بين موجاتين رئيسيتين للنمو". وهذا يعني أن الشركة تستعد لمرحلة جديدة من النمو بعد نجاح سيارات Model 3 و Model Y، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى النمو المرتبط بالسيارة الجديدة القادمة.

السيطرة على تسلا

سُئل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، عند حديثه عن الأرباح، عما إذا كان المستثمرون غير مرتاحين لرغبته المعلنة في امتلاك 25 بالمئة من شركة تسلا. كان السؤال في إشارة إلى تغريدة حديثة، قال فيها ماسك إن هذا هو مقدار التحكم في التصويت الذي يريده قبل تحويل تسلا إلى "رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات".

رد " ماسك " بالقول إنه لا يريد أن يكون في وضع يسمح له "بالتصويت من قبل مجلس استشاري عشوائي للمساهمين". وطرح إمكانية إنشاء هيكل أسهم مزدوج الفئة.

وأشار ماسك إلى شركتي استشارات التصويت "مؤسسة خدمات المساهمين المؤسساتية" (ISS) و"غلاس لويس" كمجموعات تخلق تحديات، إلى جانب الناشطين الذين "يتسللون" إلى الشركات و"لديهم أفكار غريبة عما يجب القيام به". وعند ذكره لشركة ISS، أشار ماسك إليها باسم "داعش".

عندما سئل المسؤولون التنفيذيون عن الجدول الزمني لإنتاج روبوت تسلا الذي يشبه الإنسان، والذي يسمى أوبتيموس، رفضوا إعطاء أي توجيهات محددة.

وصف ماسك أوبتيموس بأنه "شيء أعتقد أن لديه القدرة على تجاوز قيمة كل شيء آخر مجتمعًا" بالنسبة لشركة تسلا. وادعى أن تكنولوجيا تسلا المطورة في وحدة السيارات التابعة لها تترجم بشكل جيد إلى الروبوت البشري "لأن السيارة مجرد روبوت على أربع عجلات".

وصف ماسك أوبتيموس بأنه "أكثر روبوت بشري متطور يتم تطويره في أي مكان بالعالم".

قال ماسك إن تسلا "لديها فرصة جيدة لشحن عدد من وحدات أوبتيموس العام المقبل"، لكنه لم يحدد قدراتها أو تكلفتها.

شاحنات سايبرترك

خلال الربع الماضي، بدأت تسلا بتسليم شاحنات سايبرترك للعملاء. وقالت الشركة في عرضها التقديمي للمستثمرين: "نتوقع أن يستغرق صعود إنتاج سايبرترك وقتًا أطول من الطرازات الأخرى نظرًا لتعقيد تصنيعها."

وأضافت تسلا أنها تمتلك الآن القدرة على بناء أكثر من 125 ألف شاحنة سايبرترك سنويًا.

وخلال مكالمة الأرباح، وصف إيلون ماسك سايبرترك بأنها "أفضل منتج لنا على الإطلاق"، وقال: "نتوقع تسليم ما يقارب ربع مليون شاحنة سايبرترك سنويًا"، دون إعطاء إطار زمني محدد.

ملخص أداء تسلا للسنة المالية 2023.. النقاط الرئيسية:

إيرادات السيارات: زادت بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 82.42 مليار دولار على أساس سنوي.

قطاع الطاقة الشمسية: شهد نموًا قويًا بنسبة 54 بالمئة ليصل إلى 6.04 مليار دولار.

الخدمات وغيرها: حققت نموًا بنسبة 37 بالمئة لتصل إلى 8.32 مليار دولار.

الأرباح التشغيلية: انخفضت بسبب انخفاض متوسط سعر بيع السيارات وزيادة المصروفات التشغيلية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير.

البحث والتطوير: ارتفع إلى 1.09 مليار دولار، مما يعكس استثمارات تسلا في تقنيات مستقبلية.

برنامج القيادة الذاتية FSD Beta: تم طرح نسخة جديدة، لكنه لا يجعل سيارات تسلا مستقلة تمامًا.

شبكة الشحن Supercharger: توسعت لتشمل 54,892 نقطة شحن في 5,952 محطة حول العالم.

يذكر أن أسهم تسلا هبطت بنحو 16 بالمئة حتى الآن هذا العام حتى إغلاق الأربعاء بعد أن تضاعفت في عام 2023.