وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سهم شركة مايكروسوفت بنحو 1.3 بالمئة إلى 403.95 دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 3 تريليونات دولار، لتعزز "مايكروسوفت" مكانتها كواحدة من أكبر الشركات العامة، متخطية بذلك قيمة شركة "أبل" السوقية لفترة وجيزة، التي أصبحت في العام الماضي أول شركة تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك دونها، في ظل تبادل الأدوار بين الشركتين منذ ذلك الحين، بحسب بلومبرغ.

وكانت القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت"، تجاوزت نظيرتها "أبل" في وقت سابق من هذه الشهر، لفترة وجيزة لتصبح الأكبر في العالم، لكن صانعة "أيفون" استعادت لقبها مرة أخرى هذا الأسبوع.

وخلال العام الماضي ارتفع سهم مايكروسوفت، التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن، بنحو 57 بالمئة تقريبا، كما زاد بنسبة 7.4 بالمئة، متفوقا على صعود مؤشر "ناسداك 100" البالغ 4.6 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن سهم "مايكروسوفت" يمثل 7.3 بالمئة من مؤشر "إس آند بي 500".

وتعد مايكروسوفت واحدة من عمالقة شركات التكنولوجيا التي يطلق عهليها "السبع الكبار" والتي قادت صعود السوق الأميركي خلال العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أسهم الشركة العملاقة في ظل حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وقدرته على تسريع النمو في كل من الأرباح والإيرادات.

وبحسب بلومبرغ فإنه يُنظر إلى "مايكروسوفت"، من خلال شراكتها مع "أوبن إيه آي" (OpenAI)، على أنها واحدة من أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي. كما أنها أصدرت خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائها.

ومن المتوقع أن يدعم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحوسبة السحابية، اتجاهات النمو طويلة المدى لشركة "مايكروسوفت". ويرجح أن ترتفع الإيرادات 15 بالمئة تقريباً في السنة المالية 2024، لتستبق قطاع التكنولوجيا بشكل عام، وفقاً لبيانات بلومبرغ.