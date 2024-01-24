وتحظى توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية لحجم الطلب على النفط بمتابعة وثيقة، إذ بإمكان تقاريرهما الشهرية تحريك أسعار النفط وتقديم رؤى عن الافتراضات المحيطة بسياسة أوبك للإمدادات.

وذكرت توريل بوزوني، المسؤولة في وكالة الطاقة الدولية لرويترز، إن الوكالة تعتزم نشر توقعات 2025 في أبريل على خلاف يونيو/يوليو كالسابق.

وأضافت: "سبب هذا هو أننا سننشر التوقعات على المدى المتوسط في يونيو، لذلك قدّمنا الموعد لتفادي التداخل وللحصول على أول رؤية مفصلة عن 2025 قبل التطلع إلى 2030".