قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إنها تعتزم تقديم موعد نشر توقعاتها الأولى للطلب على النفط في 2025 إلى أبريل قبل شهرين أو ثلاثة من موعده المعتاد، وذلك بعدما قدّمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نشر توقعاتها ستة أشهر.
وتحظى توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية لحجم الطلب على النفط بمتابعة وثيقة، إذ بإمكان تقاريرهما الشهرية تحريك أسعار النفط وتقديم رؤى عن الافتراضات المحيطة بسياسة أوبك للإمدادات.
وذكرت توريل بوزوني، المسؤولة في وكالة الطاقة الدولية لرويترز، إن الوكالة تعتزم نشر توقعات 2025 في أبريل على خلاف يونيو/يوليو كالسابق.
وأضافت: "سبب هذا هو أننا سننشر التوقعات على المدى المتوسط في يونيو، لذلك قدّمنا الموعد لتفادي التداخل وللحصول على أول رؤية مفصلة عن 2025 قبل التطلع إلى 2030".