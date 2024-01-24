وقال محللو البنك في مذكرة، الأربعاء، إن الطاقة الفائضة "فوق المتوسطة" لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ستخفف أثر الاضطرابات في البحر الأحمر والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وذكر المحللون أن الطاقة الفائضة لأوبك+ المتوقعة عند 4.5 مليون برميل يوميا في نهاية 2024، صعودا من 4.3 مليون برميل يوميا في نهاية 2023، ستسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

وأضافوا "تضيف اضطرابات التجارة في البحر الأحمر زيادة هامشية فحسب على أسعار النفط فضلا عن عدم فقط أي إمدادات حتى الآن".

علاوة على ذلك، تواجه استراتيجية أوبك+ بالتأثير على الأسعار عبر تقليصات منتظمة للإنتاج تحديا من ارتفاع الإنتاج بالدول غير الأعضاء في أوبك وكذلك ضعف الطلب.

ومن المتوقع أن يشهد النمو في الطلب العالمي على النفط انخفاضا بسبب ازدياد التحول إلى استخدام الكهرباء في ظل اعتماد مزيد من المستهلكين على المركبات التي تعمل بالبطاريات.

ويتوقع محللو البنك أن يسجل نمو الطلب على الخام 1.3 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام السابق، على أن يتباطأ إلى 0.9 بالمئة في 2025.

وسجل خام برنت نحو 79.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:09 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، بينما سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي 74.41 دولار.