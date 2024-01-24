وأعلن البنك الثلاثاء، تسجيله زيادة 45 بالمئة في صافي أرباح عام 2023 بأكمله، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 5.25 مليار درهم (1.43 مليار دولار) مدعوما بنمو العائدات بنحو 40 بالمئة.

وقال عبد الباري، إن هناك فرصا للبنك في طائفة من المجالات، مثل التصنيع والسياحة والعقارات، مما يحفز نموه في قطاع الشركات.

وأضاف لرويترز "نتطلع إلى التعامل المصرفي مع هذا القطاع والذهاب إلى الكيانات الكبيرة والمتوسطة في إطار رغبتنا للمخاطرة".

ويتمتع أبوظبي الإسلامي، بحصة سوقية قوية في خدماته المصرفية للأفراد، قال عبد الباري إنها تتراوح بين 15 و16 بالمئة محليا.

وخارج الإمارات، يخطط أبوظبي الإسلامي لتعزيز وجوده في السعودية، مع مواصلة الاستثمار في مصر، على الرغم من "التحديات" الحالية.

ولم يكشف عبد الباري عن تفاصيل خطط التوسع في السعودية، لكنه أضاف أن السوق جذابة على جبهات عديدة، و"توفر فرصا للمشاركة في صناعات كثيرة في حدود رغبة البنك في المخاطرة".

وقال عبد الباري "نظرا لوجودنا الكبير بالفعل في مصر، فربما تحظى السعودية بقدر أكبر قليلا من اهتمامنا ربما في المستقبل القريب".