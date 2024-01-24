جاء ذلك خلال كلمة بنعلي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالعاصمة الرباط، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقالت بنعلي، إن المملكة "استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009".

واعتبرت أن "هذه المشاريع انطلقت منذ الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009".

وأشارت إلى أنه "تم تطوير أكثر من 50 بالمئة من مشاريع الطاقة الريحية من طرف الخواص".

وأوضحت أن الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، سيشهد تطورا ما بين 2023 و2027، حيث سيتضاعف الاستثمار السنوي بأربع مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.

وأضافت أن "هناك مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر، وأخرى لتحلية مياه البحر وإزالة الكاربون من الصناعة الوطنية".

واعتمد المغرب منذ عام 2009، استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على "تطوير الطاقات المتجددة" و"النجاعة الطاقية" و"الاندماج الجهوي".

وفي 23 نوفمبر 2022، قال الديوان الملكي، إن "الرباط تعتزم إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".

وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن "البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.