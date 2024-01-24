وهذه هي المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يبلغ فيها المؤشر مستوى قياسيا مرتفعا، مما عزز مسارا صعوديا للسوق تأكد يوم الجمعة بعد أن أغلق على أعلى مستوى سجله على الإطلاق.

وصعد سهم "نتفليكس" بأكثر من 14 بالمئة خلال بداية التداولات، ليتجاوز سعره 557 دولارا للسهم.

استهلّت "نتفليكس" سنة 2024 بقوة بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، مما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى أكثر من 260 مليوناً، فيما يشمل جديدها استثماراً طموحاً في مجال النقل الحيّ للأحداث الرياضية.

وعلّق المحلل في "إنسايدر إنتيليجنس" روس بينيس الثلاثاء بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة أن المنصة "تثبت تفوّقها بلا منازع في حرب البث التدفقي".

ولاحظ أن "نتفليكس" تجاوزت كل التوقعات بإضافة 13 مليون مشترك من كل أنحاء العالم، من بينهم نحو ثلاثة ملايين في سوق أميركا الشمالية التي يكون جمهورها في العادة الأكثر تخمة.

تحركات الأسهم

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 69.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 37975.37 نقطة، فيما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 23.96 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 4888.56 نقطة.

كما تقدم المؤشر "ناسداك" المجمع 134.67 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 15560.61 نقطة.