وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن الخطوة تأتي بالتزامن مع سعي الشركة لتقليل حجم أعمال متعاقديها الخارجيين وذلك بعد أن تجاوز التوظيف والنفقات معدل النمو.

وبحسب التقرير، فإن شركة التجارة الإلكترونية تحتاج إلى مرونة أكبر في مواجهة البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات.

وجاء في بيان الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية: "نحرز تقدماً في تحقيق استراتيجيتنا، إلا أن إجمالي عدد الموظفين والنفقات تجاوز معدل نمو نشاطنا. لمعالجة ذلك، سننفذ تغييرات تنظيمية لتعزيز ودمج بعض الفرق لتحسين التجربة المتكاملة، وتلبية احتياجات عملائنا في أنحاء العالم بشكل أفضل".

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة جولة ثانية للاستغناء عن الموظفين في "إي باي" خلال عام واحد، إذ لفتت شركة التجارة الإلكترونية في فبراير 2023 إلى عزمها تسريح نحو 500 موظف، أي 4 بالمئة إجمالي الموظفين، بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي بعد طفرة التجارة الإلكترونية التي سببتها جائحة كورونا.

بهذه الخطوة، تنضم شركة "إي باي" إلى أكثر من 60 شركة تكنولوجيا كبيرة أخرى من بينها "أمازون"، عملاق التجارة الإلكتروني الأميركي، و"ألفابت" مالكة محرك البحث الأشهر في العالم "غوغل"، سرحت ما يقارب 11 ألف موظف حتى الآن خلال العام الجاري، بحسب موقع "لاي أوفس دوت فاي" الذي يتتبع التسريحات في قطاع التكنولوجيا.