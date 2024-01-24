فحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر على دراية بالأمر، تخطط الشركة الأميركية لإضافة رسوم وقيود جديدة مع تحركها للالتزام بقانون أوروبي جديد، عندما تبدأ في فتح نظامها للسماح بتنزيل البرامج.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تطبيق خطط الشركة في أوروبا فقط، حيث انها ستسمح لأول مرة للعملاء الأوروبيين بتنزيل البرامج على هواتف "آيفون" دون الحاجة لاستخدام "آب ستور".

وكانت صانعة الآيفون تواجه تحديات تنظيمية وقانونية، وقضايا من شركات البرمجيات حول العالم، بسبب تشديد سيطرتها على برامج الأطراف الخارجية.

ومع هذه التغيرات، بدأت الشركات في الاستعداد بخيارات تنزيل جديدة للعملاء، مثل شركة "ميتا" التي تدرس نظاما سيسمح للمستخدمين بتنزيل تطبيقات مباشرة من إعلانات تطبيق "فيسبوك".

ودائما ما كانت "آبل" تدافع عن سياستها في التحكم في تحميل التطبيقات عبر "آب ستور" بأنها ضرورية للحفاظ على أمن الأجهزة وجعلها خالية نسبيًا من الفيروسات.