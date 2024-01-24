وقال أردوغان "عندما وصلت احتياطيات البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 145.5 مليار دولار، اتخذوا إجراءات فورية. وأطلقوا حملات لزعزعة مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا بشائعات غير معقولة، من شأنها أن تقوض التقدم الذي أحرزناه".

ولم يحدد أردوغان الشائعات، كما لم يذكر محافظة البنك المركزي مباشرة، لكن خطابه تضمن إشارة إلى جهود "المعارضة" لانتقاد الحكومة والاقتصاد.

ونشرت صحيفة سوزجو التركية المعارضة الأسبوع الماضي، تقريرا عن موظفة في البنك المركزي قال إن والد أركان فصلها تعسفيا من البنك.

وردت أركان، التي عينها أردوغان في يونيو لإجراء تغييرات جذرية في السياسة، بأن القصة "التي لا أساس لها من الصحة" والتي استهدفتها هي وعائلتها والبنك "غير مقبولة"، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن نشرها.