ونقل مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي، الثلاثاء، عن رئيس الهيئة العامة وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مشجعة وداعمة للمستثمرين وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المستهدفة.

وأضاف جمال الدين أن الاتفاقيات تشمل إمكانية مساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى وكذا عرض المشاركة بحصة في تلك المشروعات مقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض لافتا إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعد بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.

وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين اقتصادية قناة السويس وشركة (دايرة) لإعادة التدوير بشأن إقامة مشروع يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية ال(بي إي تي) وتصنيعه بجانب تصنيع أنواع بلاستيك أخرى معاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.

كما وقعت الهيئة اتفاقية إطارية مع شركة (أوراجلو ايجيبت) لتصنيع الملابس الجاهزة بشأن إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة من خلال تخصيص أرض لها داخل المنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع بتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.

ووقعت الهيئة كذلك اتفاقية إطارية مع شركة (جيد تسكتايل) لاقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار على مشروعين الأول ب 30 مليون دولار للملابس الجاهزة تم توقيعه اليوم والثاني ب 35 مليون دولار للصباغة.

كما أبرمت الهيئة اتفاقيتين لإقامة مشروع مصنع أدوية وآخر صناعي.