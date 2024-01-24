أبلغت صانعة السيارات الكهربائية مورديها بأنها ترغب في بدء إنتاج سيارة جديدة تحمل الاسم الرمزي "ريدوود" (Redwood) في منتصف عام 2025.

وأكدت المصادر أن السيارة ستكون "كروس أوفر" صغيرة الحجم، وأن "تسلا" قدرت حجم الإنتاج الأسبوعي عند 10 آلاف سيارة.

وحسب مصادر أخرى، بدأت "تسلا" تفكيك سيارة من طراز "هوندا سيفيك" لدراسة كيفية صنع سيارات رخيصة الثمن.

وأضافت هذه المصادر أن هندسة الجيل التالي من بناء السيارات في الشركة الأميركية، والتي يطلق عليها داخلياً اسم "إن في 9 إكس" ستتضمن نموذجين أو أكثر.

وسبق أن وعد "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لـ "تسلا" في عام 2020، ببناء سيارة بقيمة 25 ألف دولار، وتم تأجيل الخطة في وقت لاحق،

ويبلغ سعر أرخص سيارات الشركة من طراز "موديل 3" في الولايات المتحدة 38 ألف و990 دولار.