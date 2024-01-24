وأظهر التقرير، الصادر اليوم عن شركة "كامكو إنفست"، الأربعاء، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت 46 اكتتاباً أوليا بعوائد إجمالية بقيمة 10.79 مليار دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مازالت في الصدارة مع استحواذها على أعلى عائدات الاكتتابات بما قيمته 6.07 مليار دولار أو ما نسبته 56.3 بالمئة من إجمالي عائدات الاكتتابات من خلال ثمانية إدراجات في الأسواق المحلية.

ولفت التقرير إلى أن متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في أسواق المال الإماراتية بلغ حوالي 759 مليون دولار، والذى يعد أعلى بكثير من متوسط حجم عمليات الإدراج الى تمت في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ نحو 124 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن اكتتاب شركة "أدنوك للغاز" يعتبر أكبر طرح عام أولي في المنطقة خلال العام الماضي، فيما اختتمت "بيور هيلث" قائمة أكبر ثلاث اكتتابات أولية في دول الخليج بواقع 0.99 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن السوق السعودية هيمنت على عدد الاكتتابات العامة الأولية بواقع 35 اكتتاباً سواء كان في تداول "السوق الرئيسية" بواقع 8 صفقات أو نمو "السوق الموازية" بنحو 27 صفقة، مشيراً إلى أن طرح أسهم شركة "أديس القابضة" كان من أكبر الطروحات حيث جمع عوائد بنحو 1.2 مليار دولار.

وذكر التقرير أنه من حيث التقسيم القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية والنقل في صدارة كافة القطاعات من حيث عدد الصفقات بواقع 6 صفقات لكل قطاع على حدا، ثم الخدمات الصحية – الأدوية والمالية والتكنولوجيا والطاقة بنحو 4 صفقات لكل قطاع على حدا.

وتوقع تقرير "كامكو" أن يتراوح عدد الشركات المقرر طرحها في أسواق المال الخليجية خلال العام الجاري بين 28 إلى 30 شركة بين إصدارات الاكتتاب العام المعلنة والملزمة.