وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، بعد ما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر، الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050 بالمئة.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة الجمعة.

ويتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خمس مرات خلال 2024 بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة قبل أسبوعين، والتي تحدثت عن ستة تخفيضات.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

التغير في الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2029.39 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2030.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.62 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 904.58 دولار، كما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 954.77 دولار للأونصة.