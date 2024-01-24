تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش.

ويترقب المستثمرون الأرباح التي بدأ الإعلان عنها إذ ارتفع سهم شركة "إيه.إس.إم.إل" القابضة الهولندية حوالي ستة بالمئة بعد أن تجاوزت تقديرات أرباح الربع الرابع وسجلت أفضل طلبياتها الفصلية.

وارتفعت أسهم ساب 7.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البرمجيات الألمانية عن زيادة أرباح التشغيل لعام 2023 وأعلنت عن خطة إعادة هيكلة لعام 2024 ستؤثر على 8000 وظيفة في دفعة نحو الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الرابحين بين القطاعات، مرتفعة 3.4 بالمئة.

وعزز الشهية للمخاطرة تصريحات للبنك المركزي الصيني بإنه سيخفض حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات اعتبارا من الخامس من فبراير، إذ يعزز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وارتفعت أسهم الشركات الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك "إل.في.إم.إتش" ومجموعة "كرينج" وشركة "ريتشمونت" بما يتراوح بين 0.7 بالمئة و1.9 بالمئة.