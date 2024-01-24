وارتفعت العملة اليابانية نحو 0.41 بالمئة إلى 147.76 للدولار خلال ساعات التداول في طوكيو حيث قفزت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد تصريحات رئيس بنك اليابان كازو أويدا أمس الثلاثاء بأن فرص تحقيق المستوى المستهدف للتضخم تزداد تدريجيا.

وحصل الين على دفعة إضافية نتيجة تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في تداولات الأربعاء، والتي تؤثر في سعر الين مقابل الدولار، إذ تقلصت بعض الشيء رهانات المتداولين على أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 147.90 ين بحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، لكن مكاسبه لا تزال تقترب من خمسة بالمئة منذ بداية العام مقابل العملة اليابانية وسط تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى منها الين واليورو، 0.07 بالمئة إلى 103.43، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر عند 103.82 الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيراقبون لهجة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاغارد بحثا عن دلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0864 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.0822 دولار الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.2703 دولار، ليعوض بعض التراجع بعد انخفاضه في وقت سابق 0.2 بالمئة. ويعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسة النقدية في الأول من فبراير.

وعلى صعيد آخر، استقرت عملة بتكوين المشفرة عند 39700 دولار، بعد انخفاضها إلى 38505 دولارات خلال جلسة الثلاثاء للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر.