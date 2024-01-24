وأدى الهجوم والحريق الناجم عنه إلى تعطيل صادرات الوقود الروسية وزاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة التي تعاني بالفعل من توترات جيوسياسية وتوتر في منطقة البحر الأحمر، وهي إحدى البوابات الرئيسية لصادرات النفط العالمية.

ووفقا للبيانات الواردة، يجري حاليا تحميل الناقلتين مينرفا جولي وكريستال أركتيك بالوقود.

ولم تستجب نوفاتك على طلب للتعقيب من وكالة "رويترز".

وقالت نوفاتك، الأحد، إنها اضطرت إلى تعليق بعض العمليات في المحطة الكبيرة لتصدير الوقود على بحر البلطيق و"العمليات التكنولوجية" في مجمع قريب لإنتاج الوقود بعد نشوب حريق بسبب ما قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه هجوم بطائرة مسيرة.