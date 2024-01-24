ويستهدف المشروع، من خلال مخططه الرئيسي، الحصول على تصنيف "ثلاث لآلئ" من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة"، وشهادة (LEED) من الفئة الذهبية وتصنيف "فيتويل"، حيث سيدمج الممارسات المستدامة ضمن تصميمه بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحجم النفايات.

وينضم "سما ياس"، إلى محفظة الدار المتنامية التي تضم مشاريع عقارية ترتقي بأسلوب الحياة الصحي والمستدام. ويضم المشروع الجديد ثلاثة أبنية منخفضة الارتفاع، بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس.

كما سيضم "سما ياس" منتجعاً صحياً ومساحات تجزئة وخدمة كونسيرج على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى ردهة، وسيتمتع القاطنون بمجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه والمرافق الاجتماعية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية وحدائق مجتمعية ومسارات مخصصة للدراجات والجري ومكتبة ومساحات عمل خارجية وأخرى مشتركة ومناطق ألعاب مخصصة للأطفال وغرفة متعددة الاستخدامات وقاعة عرض مسرحية.

وقد وضعت شركة "وودز باغوت" التصميم المعماري الملهم في مشروع "سما ياس"، بينما قدمت شركة التصميم الداخلي "ماسترد آند لينين" مبادئ التصميم العملي لتطوير مجموعة من التصاميم الداخلية الغنية بتفاصيلها، وتم استوحاء تصاميم المطابخ في كل منزل من مهارات الشيف إيزو العالمي والمقيم في دولة الإمارات، حيث تم التركيز على المساحات والتخزين والتشطيبات التي تشجع القاطنين على الاستمتاع بفن الطهي من داخل المنازل.

ويتمتع المجمّع السكني الجديد بموقع مثالي، حيث سيكون القاطنون على بعد مسافة قصيرة بالدراجة من الوجهات الرئيسية في جزيرة ياس، مثل سي وورلد أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وياس مول، فضلاً عن ذلك، سيحظى المقيمون بسهولة الوصول إلى شبكات النقل الرئيسية، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي والطرق الرئيسية السريعة المؤدية إلى جزيرة السعديات ووسط مدينة أبوظبي ودبي.