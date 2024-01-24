وأظهرت بيانات أولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.87 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.496 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أن واردات الفحم الحراري لتوليد الطاقة انخفضت 8.1 بالمئة في ديسمبر إلى 9.743 مليون طن.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أيضا: