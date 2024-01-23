وفي أوروبا، ازداد حجم السيارات الجديدة سنتيمتراً واحداً في المتوسط كل عامين، في حين أنّ نصف السيارات الجديدة المُباعة هي أصلاً كبيرة جداً، نسبة إلى مساحات ركن السيارات في الشوارع، بحسب الدراسة.

واكتسبت أكثر مئة سيارة مُباعة في أوروبا، 2,5 سنتيمتراً بالمتوسط منذ العام 2018، إذ بات حجمها 180,3 سنتمتراً بعدما كان 177,8 سنتمتراً.

وكان هذا الاتساع في حجم السيارات مطرداً، إذ لم يتخط متوسط حجم السيارات في دول الاتحاد الأوروبي 170,5 سنتمتراً في العام 2021، بحسب منظمة "إنترناشونال كاونسل أون كلين ترانسبورتيشن" (International Council on Clean Transportation) غير الحكومية.

وزاد حجم الانواع الأكثر مبيعاً في أوروبا ما بين ثلاثة وخمسة سنتيمترات في أحدث طرازاتها، على غرار "بيجو 3008" و "رينو كليو" و "سكودا فابيا" و"فيات باندا"، حتى سيارات "ميني" تجاوز حجمها 1,80 متر في طرازاتها الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV).

إلا أنّ الاتساع في الحجم الأكثر بروزاً كان في السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة، وفق "ترانسبورت أند انفايرنمنت".

وقد تجاوز حجم سيارات "بي ام دبليو" من طرازات "اكس 5" و"اكس 6" واكس ام" مترين، فيما اقترب من مترين حجم كلّ من "لاند روفر ديفندر" و"أودي كيو 8" و "فولفو اي اكس 90".

وتصدرت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا لائحة مشتري السيارات كبيرة الحجم.