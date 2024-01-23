واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 472.66 نقطة بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش.

وقفزت أسهم شركات المعادن الصناعية والنفيسة بنسبة 1.4 بالمئة لتكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات بدعم من صعود أسعار المعادن، وكان تقرير كشف أن السلطات الصينية تدرس تعبئة نحو تريليوني يوان (278.98 مليار دولار) لتحقيق استقرار في سوق الأسهم الهابطة.

وارتفعت الأسهم الصناعية مدعومة بصعود سهم شندلر القابضة بنسبة 2.2 بالمئة بعدما غيرت مجموعة جيفريز المالية توصيتها لسهم شركة صناعة المصاعد السويسرية إلى "شراء" من "احتفاظ".

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.36 بالمئة لتقوض أداء المؤشر الرئيسي.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على حركة المؤشر الأوروبي، تراجع سهم سواتش بنسبة 3.4 بالمئة بعد أن فشلت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم في بلوغ توقعات السوق لنتائجها في 2023.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور التقديرات الأولية لثقة المستهلك في منطقة اليورو في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.