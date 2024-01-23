وقالت في التصريحات التي نقلتها عنها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن:

التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل أقل حدة مما حدث في العام الماضي بسبب ضيق أسواق العمل وارتفاع تضخم الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن أخرى.

هذا يشير إلى مسار "وعر" نحو انخفاض التضخم، مما يشير إلى أنه لا ينبغي خفض أسعار الفائدة الرسمية حتى النصف الثاني من العام.

"المهمة لم تنته بعد.. يجب على البنوك المركزية أن تتحرك بحذر.. بمجرد خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يعزز التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وقد ينتهي بك الأمر إلى تخفيف أكبر بكثير - وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية".

"بناء على البيانات التي رأيناها، نتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني، وليس في النصف الأول".

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قبيل أيام، من أنه من غير المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا الربيع، في حين كان التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع.

وفي حين انخفض التضخم الإجمالي بسرعة في العام الماضي مع انحسار صدمات العرض في أسواق الطاقة وغيرها من الأسواق، فإن أسواق العمل القوية تبقي تضخم أسعار الخدمات أكثر ثباتا.

تثبيت توقعات السوق

وحاول المسؤولون الأميركيون تثبيط توقعات السوق بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاماً البالغة 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة بحلول شهر مارس، مع إصرار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر على أن صناع السياسات "يجب أن يأخذوا وقتهم لخفض أسعار الفائدة". والتأكد من أننا نفعل هذا بشكل صحيح ".

ومع ذلك، فإن الفجوة بين توقعات البنك المركزي وتوقعات المستثمرين لا تزال قائمة، حيث لا تزال الأسواق تتوقع ستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية تبدأ في أوائل الربيع، مقارنة بتوقعات واضعي أسعار الفائدة بثلاثة تخفيضات في وقت لاحق من العام.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأميركي، كريشنا جوها، إن الظروف المالية الأسهل بعد ارتفاع السوق في الأسابيع الأخيرة تهدد بتقويض "القوى التي من شأنها أن تدفع الطلب للانخفاض". ونتيجة لذلك فإن الجهود المبذولة لخفض التضخم من خلال أسعار الفائدة الرسمية المرتفعة قد تتراجع. وقالت إنه لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية أن يضيفوا المزيد من الوقود إلى الوضع من خلال زيادة التكهنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وهذا يعني التعامل بحذر، نظرا لأن أسواق العمل لا تزال "قوية" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مما قد يعزز تضخم الخدمات.

مسار خفض التضخم

من جانبه، قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في المملكة المتحدة، صادق الركابي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

التفاؤل بسياسة نقدية أقل تشدداً قد يؤدي لارتفاع معدلات التضخم مجدداً، خاصة وأن مسار خفض التضخم لن يكون سهلاً و قد يحدث بوتيرة أقل من التوقعات المتفائلة.

قد يؤدي هذا التفاؤل إلى نتائج عكسية تشجع على الإفراط بالإقراض في وقت قد يحتاج نمو الاقتصاد العالمي لمرحلة أطول من التعافي، ما ينعكس بموجة من النتائج السلبية على الشركات والأسواق عموماً.

هذا الأمر هو ما يجعل التفاوت واضح بين توقعات البنوك المركزية بإجراء ثلاثة تخفيضات بأسعار الفائدة هذا العام، في حين أن السوق تتوقع حدوث ستة تخفيضات أي أنها قد تحدث بوتيرة أسرع.

وأوضح أن هناك أمراً آخر يتعلق بالنتائج القوية لسوق العمل في الولايات المتحدة، ما يعني أن خفض أسعار الفائدة بشكل متسارع قد يؤدي إلى ارتفاع في الأجور ومزيد من التضخم في أسعار الخدمات وهذا سيكون له نتائج عكسية على سرعة تعافي الاقتصادات الصناعية تحديداً و الاقتصاد العالمي عموماً.



مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، توقع أن تبدأ التخفيضات في معظم البنوك المركزية بشكل متأخر ولن يكون ذلك قبل نهاية الربع الأول من العام، حتى تتم عملية التقييم الجيدة للسوق مع دراسة الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية و أثرها على سلاسل الإمداد وأسعار التضخم.

ورجح الركابي، التأني في خفض أسعار الفائدة، رغم أهمية ذلك في عدم إعطاء صورة متسرعة لوضع الاقتصاد العالمي، إلا أنه قد يفسر أيضاً على أنه مؤشر على هشاشة الاقتصاد العالمي وعدم قدرته على التعافي هذا العام، مضيفاً أنه يُفضل أن لا يكون هناك إفراط في الحذر بشكل يقيد حركة الأسواق ويبقيها رهينة لسياسات التشدد النقدي.

حذر صندوق النقد الدولي العام الماضي من أن التاريخ مليء بحلقات من انغماس البنوك المركزية في "احتفالات سابقة لأوانها" عندما استرخت بعد انخفاض أولي في التضخم، فقط لتجد أن نمو الأسعار قد وصل إلى الهضبة أو بدأ في الارتفاع مرة أخرى.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد تعرضت الآمال بأن يقوم بنك إنكلترا قريبا بتخفيف سياسته لانتكاسة أخيراً، حيث أظهرت الأرقام الرسمية تسارع التضخم الرئيسي إلى 4 بالمئة في ديسمبر - وهو أول ارتفاع في معدل التضخم منذ فبراير. وتسارع تضخم الخدمات في المملكة المتحدة إلى 6.4 بالمئة في ديسمبر من 6.3 بالمئة في نوفمبر.

السياسة النقدية

من جانبه، أكد مدير عام "TradeSys Advisors"، عمرو زكريا عبده، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن البنوك المركزية نجحت خلال الفترة الماضية في استخدام السياسة النقدية بشكل جيد جدًا، والعمل على إبطاء سرعة ارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن التضخم بدأ ينحسر تدريجيًا على مدار الشهور الماضية، مما يعني أن الاقتصاد يستطيع التكيف مع رفع سعر الفائدة المتدرج.

وأضاف: المشكلة تكمن في فقدان البنوك المركزية لفعالية الرسائل التي تبثها على لسان المسؤولين، والتي تعتبر أداة فعالة جدًا، لأنه طالما توافرت الثقة مع الأسواق، فإذا تحدث مسؤول في البنك المركزي بشأن شيء معين يؤثر ذلك في الأسواق سلبًا وإيجابًا، فحتى الآن جميع المسؤولين كان لديهم خط واحد، وهو أنهم كبنوك مركزية متحفزين على الإبقاء على سعر فائدة مرتفع، حتى يتم التأكد من أن التضخم لا يعود مرة أخرى، والفترة الأخيرة بدأ الخط يتغير إلى "أننا راضون عن سير انحسار التضخم وبدأنا نفكر في أن تخفيض سعر الفائدة سيكون قريبًا".

وتابع: التحذيرات جاءت لأن الأسواق دائمًا ما تسبق الحدث وتتنظر الإشارات الشفهية، والخوف من التقاط الأسواق والمستلهكين، فمن شبه المؤكد أن البنوك المركزية تخفض سعر الفائدة، وحينها نلاحظ أن الاستهلاك بدأ يرتفع مما يضع ضغوطًا على الأسعار مرة ثانية، وربما تحدث انتكاسة للتضخم فبدلا من أنه يتجه للانحسار يرفضه أو أن يعاود الارتفاع مرة أخرى، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في المعابر المهمة، لا سيما البحر الأحمر، والتي بدأت ترفع أسعار الشحن وأصبح هناك تأخير في تسليم البضائع، ومن المؤكد أن ينعكس ذلك على الأسعار، وفي حالة استمرار تلك الأوضاع فبالتالي ارتفاع الأسعار لن يكون مؤقتًا ولكنه يطول.

وأوضح أن جاهزية ارتفاع الأسعار، والإشارات الخاطئة التي تلتقطها الأسواق والمستهلكين من البنوك المركزية يُمكن من خلالها عودة التضخم بشكل سريع وهذا لا يتحمله ويستوعبه التضخم العالمي، ومن ثم فالتحذير جاء نتيجة من التخوف من تأثير هذين العاملين على سير التضخم.

المركزي الأوروبي

وخلال الاجتماعات في المنتدى الاقتصادي العالمي، قالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي لن يحصل على المعلومات التي يحتاجها بشأن ضغوط الأجور إلا بحلول "أواخر الربيع" وأن مثل هذه البيانات ستكون ضرورية قبل أي قرار لخفض تكاليف الاقتراض. وهزت تعليقاتها الأسواق، التي كانت قد أخذت في الاعتبار بالكامل خفض سعر الفائدة القياسي المرتفع للبنك المركزي البالغ 4 بالمئة بحلول أبريل.

وتباطأ نمو الأسعار السنوي في الكتلة من ذروة بلغت 10.6 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى أدنى مستوى في عامين عند 2.4 بالمئة في نوفمبر، قبل أن يرتفع إلى 2.9 بالمئة الشهر الماضي بعد الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الحكومي.

وحذرت لاغارد من أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية في قطاع الخدمات كثيفة العمالة - مسجلا 4 بالمئة في ديسمبر - مما يسلط الضوء على قلقها من أن اللحاق القوي للغاية بالأجور قد يبقي ضغوط الأسعار مرتفعة للغاية بعد ارتفاع الأجر لكل موظف في منطقة اليورو بنسبة 5.2 بالمئة. العام الماضي.

وقالت: "في غياب صدمة كبيرة أخرى، وصلنا إلى الذروة" في أسعار الفائدة. "لكن علينا أن نبقى مقيدين لأطول فترة ممكنة" لضمان استمرار انخفاض التضخم. "الخطر هو أننا نتحرك بسرعة كبيرة (في خفض أسعار الفائدة) ويتعين علينا العودة والقيام بالمزيد (زيادات أسعار الفائدة)".

التسرع في الخفض

وإلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن البنوك المركزية عندما تقوم بخفض سعر الفائدة بسرعة، تكون نتائج ذلك سلبية جدًا بالنسبة لأسواق المال؛ لأن البنك المركزي لن يخفض سعر الفائدة بسرعة إلا في وقت الأزمات، مثل حدث خلال جائحة كورونا في عام 2020.

وأكد في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تخفيض الفائدة بسرعة يجعلنا نرى تقلبات مختلفة في أسواق المال، لافتًا بأن السيناريو الأفضل أن يظل البنك المركزي ثابتًا على سعر الفائدة، وإذا اضطر لتخفيضها ، يُخفضها ببطء، وليس بسرعة، فهذا الأخيرة (الخفض السريع) يمثل خطراً على أسواق المال.

وأضاف الرفاعي: الآن أسواق المال وصلت إلى قمة، وستتداول في حزم بسيطة جدًا خلال هذه الفترة، والربع الأول من هذا العام سيكون أفضل ربع لها، ومن ثم سنرى تقلبات أكثر؛ لسببين: الأول: ترقبات من قبل البنوك المركزية لخفض الفائدة، والثاني: دخولنا عام انتخابيًا في الولايات المتحدة الأميركية وسنرى تقلبات واضحة بأسواق المال.

أيد كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي وعضو مجلس إدارة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي، تعليقات لاغارد، حيث قال لشبكة CNBC يوم الأربعاء الماضي: "كلما زاد التيسير الذي قام به السوق بالفعل بالنسبة لنا، قل احتمال قيامنا بخفض أسعار الفائدة". ، قل احتمال أن نضيف إليه ".

وقال أندريه شيبانياك، الخبير الاقتصادي في بنك نومورا: "إن تسعير السوق، من وجهة نظرنا، عدواني بشكل مفرط فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة". "اعتقادنا هو أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ التخفيض فقط في يونيو، مما يتيح له مزيدًا من الوقت لتقييم التوقعات متوسطة المدى بشكل شامل للضغوط التضخمية الأساسية."