وصعد نيكي بنسبة 1.2 بالمئة إلى 36984.51 نقطة، وهو مستوى لم يبلغه منذ فبراير 1990، قبل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع منذ بداية العام.

وأغلق المؤشر القياسي الياباني منخفضا 0.08 بالمئة عند 36517.57 نقطة بما يصل بمكاسبه منذ بداية 2024 إلى 9.12 بالمئة وهو ما يجعله أفضل أداء من نظرائه الرئيسيين حول العالم، والتي حققت العديد منها أداء سلبيا هذا العام.

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان لميزوهو للأوراق المالية "الناس يجنون الأرباح فقط" والاتجاه الصعودي لا يزال قائما.

وأضاف أوموري أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها بنك اليابان ستدعم سوق الأسهم، بما سيرفع المؤشر نيكي إلى 38 ألف نقطة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجعت العديد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي عند الإغلاق بعدما حققت مكاسب في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد سهم عملاقة الرقائق طوكيو إلكترون بأكثر من واحد في المئة خلال التداولات لكنه أغلق منخفضا بنسبة 1.74 بالمئة. كما قفز سهم أدفانتست بنسبة 1.84بالمئة لمستوى قياسي جديد لكنه أغلق منخفضا 1.5 بالمئة.