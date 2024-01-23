وهبط الين بنحو 0.3 بالمئة في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1 بالمئة وعائد السندات لأجل عشر سنوات عند حوالي صفر بالمئة، لكن العملة اليابانية عوضت بعض خسائرها لاحقا.

وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين خلال اليوم 0.1 بالمئة إلى 147.92 للدولار.

وفي تقرير ربع سنوي حول التوقعات، خفض بنك اليابان توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى 2.4 بالمئة من 2.8 بالمئة التي توقعها في أكتوبر. وعدل توقعه للعام المالي 2025 بشكل طفيف إلى 1.8 بالمئة من 1.7 بالمئة.

وانخفض الين مقابل اليورو بنسبة 0.08 المئة إلى 161.32 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 188.28 ين، وهو مستوى غير بعيد عن المستوى المرتفع 188.91 ين الذي سجله يوم الجمعة، وهو أقوى مستوى له منذ أغسطس 2015.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 7.1700 للدولار. وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من 0.5 بالمئة إلى 0.6607 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع البتكوين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 40048 دولارا بعد انخفاضه إلى ما دون مستوى 40000 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ إطلاق 11 صندوقا فوريا للبتكوين يتم تداولها في البورصة في 11 يناير.