جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في منتدى "مستقبل العقار" بنسخته الثالثة تحت شعار (قوة المرونة بناء مستقبل عقاري مستدام و مزدهر) الذي أنطلقت أعماله، الاثنين، ويستمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث على المستوى المحلي والدولي يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الحقيل إلى أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في مجال التمويل والدعم السكني في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال (حوالي 173.3 مليار دولار) في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.

وأوضح الحقيل انه تم مؤخرا توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول منها الصين باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال (نحو 1.33 مليار دولار) فيما يتم التحضير حاليا لتوقيع اتفاقيات مع عدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريبا لتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة.