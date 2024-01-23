تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أول قرار بخفض أسعار الفائدة.

وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها، الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي) المنتظرة الجمعة. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.

التغير في الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2030.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2031.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 944.47 دولار للأونصة.