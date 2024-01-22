وأضاف أن المجلس سيرأسه نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد، على أن يكون ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد نائبا للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وفيصل عبدالعزيز البناي، وبينج شياو.

وذكر بيان مكتب أبوظبي الإعلامي، أن "المجلس يهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ودعم استراتيجية أبوظبي الهادفة إلى جعل الإمارة مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في هذا القطاع".

المجلس الجديد سيضع خططا وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما سيسهم في تعزيز وضمان مسيرة التطور والازدهار في اقتصاد مرحلة ما بعد النفط والهيدروكربونات، بحسب البيان.