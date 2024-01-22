وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.75 نقطة، أو 0.15 بالمئة إلى 37919.55 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.61 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 4853.42 نقطة في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 82.08 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 15393.05 نقطة.

وقال رئيس الأبحاث للمنطقة العربية بشركه Xs.com أحمد نجم، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الاثنين، إن الأسواق الأميركية أدمنت الارتفاع بدعم الأداء والارتفاعات القوية لأسهم التكنولوجيا، وهو ما دفع المؤشرات للارتفاع لمستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في عامين، مدعوما بمكاسب شركات تصنيع الرقائق وعمالقة التكنولوجيا وسط حالة تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها ستاندرد اند بورز 500 تؤكد مساره الصاعد الذي يشهده المؤشر منذ إغلاقه في أدنى مستوى يوم 12 أكتوبر 2022.

وكان ستاندرد اند بورز 500 خسر قرابة 25 بالمئة في موجة بيع بين مستوى الإغلاق القياسي عند 4796.56 في الثالث من يناير 2022 وبين أدنى مستوياته في أكتوبر 2022.