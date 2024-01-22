وزادت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، الاثنين، إذ لم يفلح ضعف الطلب العالمي في الحد من التهديدات التي تتعرض لها الإمدادات جراء التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.2 بالمئة إلى 78.71 دولار للبرميل.

وارتفع المؤشر السعودي للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق مرتفعا 0.9 بالمئة، مدعوما بتقدم سهم شركة "سال" للخدمات اللوجستية 4.5 بالمئة وسهم مجموعة (إم.بي.سي) 9.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.8 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، وذلك بدعم من مكاسب في جميع القطاعات مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.7 بالمئة" وسهم شركة صناعات قطر 1.3 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي على انخفاض طفيف، بفعل الخسائر في قطاعي المال والمرافق، وهو ما بدد مكاسب قطاع الصناعة.

وتراجع سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة، وهيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 بالمئة، في حين ارتفع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم على الطرق 2.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، واصل المؤشر تراجعه للجلسة السابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهمي الشركة العالمية القابضة 0.5 بالمئة وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع عند الإغلاق 1.2 بالمئة، مع ارتفاع سهمي البنك التجاري الدولي 2.8 بالمئة وشركة مصر لإنتاج الأسمدة 10.1 بالمئة.