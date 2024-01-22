وقال تومي لموقع ميديا24 الإخباري المغربي إن القرار حظي بموافقة المساهمين، إذ تستثمر الشركة في مشروعات الذهب والنحاس والكوبالت لمضاعفة أرباحها من تسعة مليارات درهم بحلول عام 2025.

ووفقا لأحدث تقرير لنتائج أعمال الشركة، بلغ رأس مال مناجم ما يقرب من مليار درهم حتى يونيو 2023.

وقال تومي إن مناجم بدأت هذا الشهر إنتاج الذهب في منجمها بشمال السودان، وهو يمثل ما يصل إلى 15 في المئة من إيراداتها، بعد التوقف بسبب الحرب هناك.

وتخطط الشركة لبدء إنتاج الذهب في السنغال عام 2025 في إطار أنشطتها في غرب أفريقيا.

وفي العام نفسه، تتوقع الشركة مضاعفة إنتاجها من النحاس مع بداية الإنتاج في منجم تيزرت في تارودانت جنوب المغرب.

وتخطط الشركة أيضا لاستثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار في مصنع لكبريتات الكوبالت، لتلبية الطلب من الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية.

ووقعت شركة مناجم في عام 2022 عقدا مدته سبع سنوات لتزويد شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو بخمسة آلاف طن من كبريتات الكوبالت منخفضة الكربون سنويا بدءا من عام 2025.

ومناجم المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي تعمل في ستة دول أفريقية، تحت سيطرة شركة المدى القابضة التابعة للعائلة المالكة.