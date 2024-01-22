وبحسب إفصاح الشركة لبورصة أبوظبي فإن الصفقة تظل خاضعة للحصول على موافقات الأطراف المعنية.

وتبلغ حصة "طاقة" في حقل أتروش 47.4 بالمئة بينما تمتلك حكومة إقليم كردستان 25 بالمئة وجنرال إكسبلوريشن بارتنرز 27.6 بالمئة، والحصص المتبقية من خلال المشاركة في عقد مشاركة الإنتاج، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة "طاقة".

يذكر أن حقل "أتروش" تم اكتشافه لأول مرة في عام 2011، وهو يغطي 269 كيلومتر مربع ويقع على بعد 85 كم شمال غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وقد بدأ الإنتاج في عام 2017.

وخلال أول عامين ونصف من الإنتاج، أنتج حقل أتروش أكثر من 35.9 مليون برميل من النفط بكفاءة متزايدة، وفقا لبيانات الشركة.