وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، رودكلاو إنتاونغ سوانكيري، إن المخزون المكتشف في مقاطعة فانغ نغا (جنوب) يحتوي على 14.8 مليون طن من المعادن، بينها الليبيدوليت الذي يضم آثار الليثيوم.

وبذلك عدّلت بيانا سابقا أفاد الجمعة بوجود 14.8 مليون طن من الليثيوم، وهو ما كان سيضع تايلاند في المرتبة الثالثة عالمياً لناحية امتلاك أكبر احتياطي من هذا المعدن الأساسي للتحول في مجال الطاقة.

وصنّفت المفوضية الأوروبية في العام 2020 الليثيوم على أنه معدن "مهم"، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ويريد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الذي يتولى السلطة منذ أغسطس، تسريع تحول تايلاند إلى الطاقة الكهربائية، وهي مركز رئيسي لإنتاج السيارات.

ويتركز نصف مخزون العالم من هذا الذهب الأبيض المرغوب فيه على نطاق واسع في بوليفيا والأرجنتين وتشيلي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.