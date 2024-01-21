على الرغم من أنه من السهل أن تدع أعصابك تتغلب عليك، إلا أن الحفاظ على هدوئك أثناء وجودك في غرفة "الإنترفيو" يفيدك، بحسب تقرير نشرته شبكة CNBC نقل عن مدير الموارد البشرية منذ فترة طويلة والموظف السابق في شركة ديزني سيمون تايلور، قوله إنه كان دائمًا معجبًا جدًا بالمرشحين الذين "لم يصادفهم اليأس". لقد كانت لديهم ثقة هادئة و"كادوا أن يبدوا أن لديهم خيارات".

وقد الخبير مجموعة من النصائح من أجل مقابلة عمل ناجحة، على النحو التالي:

الإجابات الموجزة:

إحدى طرق نقل هذا النوع من الثقة التي تتمتع بها هي أن تكون موجزًا ​​في إجاباتك على أسئلة من يجري معك المقابلة.

يقول الخبير في هذا السياق، فكر في الطريقة الأكثر إيجازًا وانسيابية للرد على أسئلتهم واستغرق حوالي دقيقة للإجابة على كل منها، مضيفاً: إذا أراد الشخص الذي يجري المقابلة معك سماع المزيد، فسوف يسألك.

اذهب في نزهة على الأقدام مسبقًا!

ثمة مجموعة من النصائح قبل مقابلة العمل، من بينها:

اكتب بعض التأكيدات الشخصية، أيًا كان ما تحتاج إلى سماعه. يمكن أن يكون هذا سطورًا مثل: "أنا لست يائسًا.. لدي خيارات.. أنا قادر، أنا مختص".. هذا النوع من التحفيز يساعد في التغلب على التوتر.

يقترح تايلور أيضًا وضع مستوى السلطة التي يتمتع بها القائمون على إجراء المقابلات معك في الاعتبار. ويقول: "في كثير من الأحيان، أعتقد أننا نعطي الشخص الذي يجري المقابلة أو مدير التوظيف أو أي شيء آخر قدراً كبيراً من القوة في أذهاننا، وبالتالي نشعر بالتوتر". تذكر أنها مجرد وظيفة وأنه من المحتمل أن تكون لديك فرص أخرى أيضًا، حتى لو لم تكن على علم بها بعد.

يمكنك أيضاً "الذهاب في نزهة على الأقدام مسبقًا وممارسة التمارين الرياضية"، كما يقول الخبير، أي شيء من شأنه أن يطرد الطاقة ويمنحك نشوة طبيعية.

اختر النشاط الذي يمنحك بعض السلام الداخلي ويساعد على تهدئة تلك الأعصاب في وقت ما قبل ساعة من دخولك. "تذكر أنت تقيمهم وهم يقيمونك"، وفق تايلور.

نصائح

وفي السياق، تقول المحاضر بالجامعة الأميركية والخبير الدولي بمجال تمكين المرأة والشباب، الدكتورة نور الزيني، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن فرص الشباب في اجتياز مقابلات العمل تضاعفت بشكل كبير الآونة الأخيرة، وهذا بفضل الثورة الصناعية الرابعة والوظائف الحديثة التي يشهدها العالم حالياً.

وتضيف: يجب على الشباب اتباع بعض الخطوات حتى يستطيعوا اجتياز "الانترفيو"، بشكل ناجح وهي كالآتي:

لابد من اتقن أدوات المعرفة الحديثة واستعراض مهاراتهم التكنولوجية ودورها في تطوير أعمالهم الوظيفية، فلذلك دور كبير في نجاحهم خلال مقابلات الوظائف.

لابد من التحدث بوضوح عن المهارات التي يمتلكونها والخبرات التي اكتسبها هؤلاء الأفراد سواء من الكورسات والبرامج التدريبية وخلال مسيرتهم التعليمية أو الخبرات التراكمية خلال التدريب والعمل في الجهات المختلفة والتأكد على ضرورة تطابق الخبرات مع الوظائف المعلنة.

الحرص أيضاً على تقديم الشهادات التي توثق تلك الخبرات سواء التعليمية أو العملية.

وتؤكد المحاضر بالجامعة الأميركية والخبير الدولي بمجال تمكين المرأة والشباب، في حديثها أن فهم طبيعة عمل المؤسسة يساعد المتقدم بشكل كبير على اجتياز "مقابلة العمل".

وتشير الزيني إلى أنه في حالة استطاع أحدهم التعرف إلى سياسات التوظيف من خلال الاتصال المباشر مع المؤسسة أو من خلال المعلن على منصاتهم الالكترونية مثل موقع الشركة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، سيساعد هذا الأمر وبشكل كبير على بناء الثقة وتحقيق المطلوب من مقابلات العمل.

ومن بين أهم النصائح في هذا السياق: