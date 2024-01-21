وبحسب بيان الشركة إلى السوق السعودي، الأحد، فقد بلغت أرباح المراعي الصافية أكثر من ملياري ريال سعودي (نحو 533 مليون دولار)، مقابل 1.75 مليار ريال خلال العام 2022، بارتفاع نسبته 16.4 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت الشركة في بيانها أن الأرباح التشغيلية قد شهدت ارتفاعا خلال 2023 بنسبة تجاوزت 18 بالمئة، ويعود النمو في الأرباح التشغيلية بسبب التوسع في قطاع الدواجن وإطلاق منتجات جديدة والتأثير الايجابي للتسويق المباشر مع المستهلكين.

وارتفعت أرباح المراعي السعودية من قطاع الألبان والعصائر بسبب التحسن في المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، إلا أن الشركة أوضحت أن القطاع تأثر سلبيا في مصر نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري.

كما ارتفعت أرباح قطاعي المخبوزات والدواجن.

وخلال الربع الأخير من العام 2023، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المراعي بنسبة 4.18 بالمئة، لتبلغ 370 مليون ريال، مقابل 355 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2022.

إلا أن أرباح الربع الرابع من العام الماضي كانت أقل من أرباح الربع الثالث بنسبة 23.7 بالمئة، إذ بلغت أرباح المراعي الصافية في الربع الثالث من 2023 نحو 486.2 مليون ريال.