تحركات الأسعار

سجل خام برنت ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 78.56 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الأميركي خلال الأسبوع بنسبة 1.93 بالمئة، ليصل إلى مستوى 73.41 دولارا للبرميل.

وخلال تداولات الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 54 سنتا عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 67 سنتا.

وأثار النمو الأبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير شكوكا بشأن توقعات أشارت إلى أن الطلب هناك سيعزز سعر الخام عالميا خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط لم يوقف الإنتاج إلا أن تعطل الإمدادات الليبية لا يزال مستمرا.