ونقلت الصحيفة عنه القول إن شركته لا تزال ترسل بعض السفن عبر مسار قناة السويس عندما يكون متاحا أن ترافقها سفينة حربية فرنسية لكن الوضع جعل جدول أعمال الشركة "في حالة من الفوضى الكاملة".

وقال مسؤولون بقطاع الشحن أمس الخميس إن دول منطقة البحر الأحمر بحاجة إلى تعزيز الأمن لحماية البحارة المعرضين للخطر مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن منذ نوفمبر إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر.