جاء ذلك في رسالة مرئية أرسلها إلى قمة إدارة الخطوط الجوية التركية.

وأشار أردوغان إلى أن العلامة التجارية للخطوط الجوية الأعلى قيمة في تركيا.

وأضاف: "وفقا لأرقام 2023، ساهمت الشركة بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد بلادنا، وعززت ريادتها في هذا المجال بتصديرها خدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريبا".

واعتبر أردوغان أن طلب الشركة شراء 350 طائرة نهاية العام الماضي يعكس رؤيتها الهادفة للمستقبل.