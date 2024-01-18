ويأتي هذا فيما يبحث المستثمرون عن أي دليل على التوقيت الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وعن مؤشرات على الآفاق الاقتصادية، في ظل صدور مزيد من تقارير الأرباح.

تحركات الأسعار

صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 20.89 نقطة، أو بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى 4760.10 نقطة.

وتقدم المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 138.90 نقطة، أو بنسبة 0.93 بالمئة، ليصل إلى 14994.52 نقطة.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 109.14 نقطة، أو بنسبة 0.29 بالمئة، لصل إلى 37157.81 نقطة.