وقالت "تداول" المشغلة لسوق الأسهم السعودية، إنه نتيجة لهذه الصفقة التي لا تزال تخضع للموافقات التنظيمية، سوف تستثمر المجموعة بشكل غير مباشر في بورصة دبي للطاقة المحدودة، كما ستكون المجموعة المساهم الأكبر فيها إلى جانب بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك "جهاز الاستثمار العماني" و"دبي القابضة".

وتتضمن الصفقة أسهما جديدة وأخرى قائمة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أنه "من المقرر تخصيص الاستثمارات التي تم جمعها من خلال الأسهم الجديدة في توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين بورصة دبي للطاقة المحدودة من مواصلة مسيرة النمو".

ومن ضمن شروط الصفقة المحتملة، سيتم تغيير العلامة التجارية "بورصة دبي للطاقة" لتصبح "بورصة الخليج للسلع" لتعكس مكانتها وأهميتها عالمياً كسوق إقليمية للسلع، بحسب البيان.

كما أن من ضمن شروط الاتفاقية، أن يكون للمجموعة السعودية الفرصة للحصول على حصة الأغلبية بعد السنة الرابعة خلال فترات زمنية معينة متفق عليها. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الاتفاقية للمساهمين الحاليين بطرح أسهمهم للمجموعة بعد أربع سنوات خلال فترات زمنية معينة متفق عليها.

وتضم قائمة المساهمين الحاليين لشركة "دي إم إي القابضة المحدودة"، كل من "إيغل كوموديتيز ليمتد" المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، و"بورصة نيويورك التجارية إنك" التابعة إلى مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وشركة تطوير دبي (تطوير) المملوكة إلى شركة دبي القابضة.

وبحسب ما قالته "تداول"، فإنه سيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال الحصول على قروض بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن بورصة دبي للطاقة المحدودة تأسست في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي، وهي تعتبر بورصة السلع الرائدة في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع شرق قناة السويس، ومركزاً للعقود الآجلة لخام عُمان، والتي تشهد تسليماً فعلياً لأكبر كمية في العالم من النفط الخام. ويعد العقد الآجل لخام عُمان ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم.

وقالت "تداول" إن الصفقة المحتملة ستمكن المجموعة من تنويع إيرداتها والمساهمة في تنميتها، مما يتوقع معه أثر مالي إيجابي على المدى الطويل، بالإضافة إلى المساهمة في تنويع أعمال المجموعة كجزء من خطتها الاستراتيجية، كما ستسهم الشراكة الجديدة في توفير فرص واعدة للاستثمار في أسواق السلع التي تشمل الطاقة والمعادن والسلع الزراعية.

وبعد اكتمال الصفقة المحتملة، ستواصل بورصة دبي للطاقة المحدودة مزاولة أعمالها كالمعتاد من مقرها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وستبقى خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، بحسب البيان.

كما ستواصل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية تقديم الخدمات التكنولوجية للتداول في القطاع وتقديم خدمات المقاصة إلى بورصة دبي للطاقة المحدودة.

وذكر البيان أنه لن يتم تداول أو شراء أو بيع لعقود النفط الخام السعودي، أو إطلاق مؤشرات تتبّع أدائها، أو تسليم النفط الخام السعودي مقابل العقود الآجلة لخام عُمان عبر بورصة دبي للطاقة.

ومنذ تأسيسها، شهدت بورصة دبي للطاقة المحدودة تداول ما مجموعه 20 مليار برميل من النفط الخام العماني، كما تم تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التسليم الفعلي المعتمدة من قبلها خلال نفس الفترة.

ومن خلال عقود النفط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة المحدودة، وصلت أحجام التسليم الفعلي إلى 210 ملايين برميل من النفط في عام 2023، مقارنة بـ 181 مليون برميل في عام 2022.

وعينت مجموعة "تداول" شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي للصفقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شركة فهد أبوحيمد وماجد آل الشيخ ومنصور الحقباني و كليفورد تشانس للمحاماة كمستشار قانوني، وتعيين شركة ديلويت الشرق الأوسط كمستشار مالي ومحاسبي ومستشار للفحص النافي للجهالة للضريبة.