وذكرت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب في البداية، أنها ستسير رحلات وفق جدول محدود من وإلى "كارلسروه/بادن بادن" و"مرسيليا" و"ميمينجين" و"ميلانو" و"فيينا".

وألغت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة في التاسع من أكتوبر، جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، عقب هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

واستأنفت لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والنمساوية، وخطوط إيجه الجوية، الرحلات بالفعل إلى تل أبيب.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها تعتزم استئناف الرحلات من باريس في 24 يناير.