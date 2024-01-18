ويتضمّن الطلب الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة الهندية فيناي دوبي، بأنه "تاريخي"، شراء طائرات من طرازي 737 ماكس 10 و737 ماكس 8-200.

وفي الخامس من يناير، وقع حادث انفصال باب طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 بعيد إقلاعها من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى تعليق رحلات الطائرات من هذا الطراز.

وانفصل الباب الأيسر لطائرة ألاسكا عن المقصورة في منتصف الرحلة، ما تسبب في انخفاض ضغط الطائرة. وعثر عليه الأحد في حديقة مدرسة في بورتلاند في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، وكانت الطائرة أقلعت منها إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

ويشكل هذا الطلب خبراً إيجابياً للشركة الأميركية التي تواجه منذ 11 يناير الفائت تحقيقا رسميا من الوكالة الأميركية للطيران المدني (إف ايه ايه).

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" ديف كالهون، إلى أن الشركة تسعى إلى تحديد الخلل في نظام التحقق الخاص بها.

وفي أعقاب الحادث، أمرت الوكالة الأميركية للطيران المدني بتعليق استخدام 171 طائرة من طراز 737 ماكس 9 في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في بيان "من أجل سلامة الركاب الأميركيين، امرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة ودراسة البيانات التي تم جمعها".

وقال مايك ويتاكر، مدير الوكالة الأميركية للطيران "نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأميركيين ولن تحلق طائرة بوينغ 737-9 ماكس إلا بعد أن نتأكد تماما من أنها آمنة".

وشهد سهم بوينغ انخفاضا الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ شهرين، في حين أنّ تشديد الرقابة بعد حادثة انفصال باب الطائرة قد يؤثر سلباً على الأداء المالي للشركة.

"واحدة من أفضل الشركات"

وأكد دوبي أن شركة "أكاسا اير" تسعى من خلال طلب الشراء، إلى أن تصبح "واحدة من أفضل 30 شركة طيران في العالم". وكانت الشركة طلبت شراء 76 طائرة "بوينغ" منذ العام 2021.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن مشروع بناء 80 مطارا في مختلف أنحاء البلاد في عام 2025.

ومع الطلب الجديد، باتت أكاسا اير "أول شركة هندية تطلب بشكل مؤكد أكثر من 200 طائرة في 17 شهرا"، على ما قال وزير الطيران المدني الهندي جيوتيراديتيا سينديا في منشور عبر منصة "اكس".

وأشار الوزير إلى أن الهند أصبحت ثالث أكثر دولة تشتري الطائرات في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة.

في يونيو، أشار سينديا إلى أن شركات الطيران ستطلب ما بين 1200 و1400 طائرة بحلول العام 2028.