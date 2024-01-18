وكانت لجنة التجارة الدولية الأميركية قررت في 27 أكتوبر حظر بيع طرازات من "آبل ووتش" في الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسيجين في الدم.

وعلقت محكمة الشهر الفائت هذا الحظر موقتاً، ولكن سيُعمل به مجدداً الخميس في انتظار قرار في أن الاستئناف الذي تقدمت به آبل.

وتُصنّع آبل القسم الأكبر من منتجاتها خارج الولايات المتحدة وخصوصاً الصين، ما يضع المسألة ضمن اختصاص لجنة التجارة الدولية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن آبل تعتزم إزالة نظام الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الراهن من الطرازين اللذين يتعلق بهما النزاع وهما "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2)، وهو حل رحّبت به "ماسيمو".

واعتبر مؤسس "ماسيمو" ورئيسها جو كياني في بيان أن القرار القضائي الصادر الأربعاء يشكّل انتصارا لنزاهة نظام براءات الاختراع الأميركي ولسلامة الأشخاص الذين يعتمدون على هذه التكنولوجيا.

وأضاف: "هذا دليل على أن أكبر الشركات وأقواها يجب أن تحترم هي أيضاً حقوق الملكية الفكرية للمخترعين الأميركيين".

وتعتبر "ماسيمو" أنها صاحبة هذا اختراع القياس البيومتري وتتهم آبل بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.

وترى آبل من جهتها أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ، وسارعت إلى استئناف القرار، لكنّ بتّ المسألة قد يستغرق عاماً أو أكثر.