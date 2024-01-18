وأشار القصبي خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بعنوان "تنمية تجارة الخدمات"، إلى مساعي المملكة تنمية تجارتها العالمية في تجارة الخدمات من خلال تعزيز تنافسيتها، إلى جانب العمل من خلال اتفاقية التعاون التي وقعتها السعودية مع الـ(WEF) على تأطير وتسهيل تجارة الخدمات لتستفيد دول الجوار في المنطقة وبقية دول العالم من هذه التجارة التي تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال الوزير السعودي إن تجارة الخدمات تشهد نموا متسارعا، وتخلق فرصا واعدة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم، مضيفا أن المملكة تسخر طاقاتها للاستفادة من الفرص في قطاع الخدمات لتنمية علاقاتها الاقتصادية عالميا.

وأضاف القصبي أن المملكة طورت التشريعات لتسهيل وبدء وممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية وفق رؤية 2030.

وأشار إلى أن المملكة تركز على الشراكة مع دول الجوار خاصة أفريقيا بهد تعزيز الشراكة معها من خلال القطاع الخاص في مجالات تجارة الخدمات.