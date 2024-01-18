وهبط صافي ربح الشركة، وهي مورد رئيسي لشركتي "أبل" و "إنفيديا"، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، لتصل إلى 238.7 مليار دولار تايواني (7.6 مليار دولار أميركي)، وذلك مقابل 295.9 مليار دولار تايواني في العام السابق.

وتجاوزت الأرباح توقعات وحدة "سمارت إستيميتس" التابعة لمجموعة بورصات لندن التي جاءت عند 226.4 مليار دولار تايواني.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي 19.6 مليار دولار أميركي، أي أقل بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقعت "تي إس إم سي" أن تتراوح إيرادات الربع الأول من العام الجاري 2024 بين 18 و18.8 مليار دولار أميركي.

وخلال الربع الثالث من 2023، بلغت أرباح الشركة 211 مليار دولار تايواني (6.69 مليار دولار أميركي)، إذ كان أداء الشركة آنذاك ضعيفا وكانت نتائج الربع الثالث هي الأسوأ فصليا خلال العام الماضي.