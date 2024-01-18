وقالت "موبايلي" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن هذه الاتفاقية تتماشى مع أهدافها المالية طويلة الأجل واستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال.

وتبلغ قيمة التمويل 4.8 مليار ريال، (ما يعادل 1.3 مليار دولار) ولمدة 7 سنوات، كما لا تشتمل الاتفاقية على أي رهونات أو ضمانات مالية، بحسب بيان الشركة.

وأضافت الشركة أن الهدف من الاتفاقية هو تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لغرض إعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.

وستستخدم "موبايلي" مبلغ 3.685 مليار ريال من اتفاقية التمويل لإعادة التمويل الجزئي للقرض المجمع والبالغ 5.333 مليار ريال.