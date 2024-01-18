وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.

ومن المتوقع أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك في حدثين منفصلين في وقت لاحق الخميس.

وقال بوستيك إن التضخم قد "يتأرجح" إذا تعجل صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة، محذرا من أن خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأحد.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0121 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأونصة، بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار للأونصة.