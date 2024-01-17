وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الاربعاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6 بالمئة الشهر الماضي. ولم تُراجع بيانات نوفمبر لتظهر فيها ارتفاع المبيعات 0.3 بالمئة كما ذكرت تقارير سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة. ويغلب على مبيعات التجزئة السلع ولا تُعدل وفقا للتضخم.

وواصلت الأسر الإنفاق بوتيرة جيدة بفضل سوق عمل قوية نسبيا. وتباطأ الإنفاق مقارنة بالمعدل السريع المسجل في الربع الثالث، لكنه كان كافيا للحيلولة دون ركود كان يُخشى منه كثيرا.

ومع توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام، يشعر معظم الاقتصاديين بالثقة من أن الاقتصاد سيتفادى الانكماش.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس آذار 2022 إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة.